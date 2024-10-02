Насри раскритиковал футболиста «ПСЖ» за игру в обороне

Известный в прошлом полузащитник Самир Насри прокомментировал итоги матча «Арсенал» - «ПСЖ». «Канониры» выиграли встречу со счётом 2:0.

Отдельно Самир решил остановиться на игре защитника «ПСЖ» Нуну Мендеша. Как считает эксперт, несмотря на свою позицию, португалец не умеет защищаться. Из-за этого Самир не может понять, почему игрока, вместо того, чтобы использовать в атаке, решили реализовать как третьего центрального защитника.

«Я буду откровенен – он не знает, как защищаться. Мендеш умеет атаковать, и он опасен, но я не понимаю, почему он всегда оказывается третьим центральным защитником», - заявил Насри в эфире Canal Plus

В прошлом матче Лиги чемпионов голевая передача была записана именно на Мендеша. Футболисты «ПСЖ» выиграли со счётом 1:0 у «Жироны».