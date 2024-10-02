Мостовой назвал точный счёт матча «Лилль» - «Реал»

Экс-полузащитник испанской «Сельты» и московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой поделился соображениями о поединке между французским «Лиллем» и мадридским «Реалом» во втором туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Французам не на что рассчитывать. Возможно, «Реал» сыграет не основным составом, но три очка он все равно в любом случае наберет. Ставлю на победу «Реала» со счетом 2:1», - приводит слова эксперта «Всепроспорт».

Матч «Лилля» и «Реала» состоится во Франции сегодня, 2 октября. Начало поединка запланировано в 22:00 по московскому времени.