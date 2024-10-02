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Первый тренер Сафонова: «Матвей должен был играть с «Арсеналом»

02 Октября 2024 • 12:03 Комментировать

Алексей Чистяков, который является первым тренером вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, считает, что российский голкипер должен был сыграть вместо Джанлуиджи Доннаруммы в матче с «Арсеналом».

«Я надеялся, что Матвей будет играть. Но есть какие-то обязательства перед Доннаруммой у главного тренера Энрике. Моё мнение, что Сафонова надо было ставить», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, поединок между «Арсеналом» и «ПСЖ» состоялся на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Встреча завершилась победой «канониров» со счетом 2:0. Доннарумма допустил ошибки в обоих моментах с голами.

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