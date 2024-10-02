Компани высказался о состоянии Кейна перед матчем в Англии

В среду вечером в Лиге чемпионов пройдёт матч второго тура между «Астон Виллой» и «Баварией». Рулевой мюнхенской команды Венсан Компани дал комментарий по поводу состояния форварда Гарри Кейна.

«Я думаю, вы видели, что Гарри сегодня был на поле, всё прошло хорошо. Но нам всё равно придётся подождать и оценить его состояние в день матча. Мы примем правильное решение. Он тренировался сегодня, и, надеюсь, всё будет хорошо», - цитирует Компани портал Goal.

Напомним, что Гарри Кейн получил травму на выходных в матче чемпионата Германии против «Байера» (1:1).

Матч «Астон Вилла» - «Бавария» стартует в 22:00, не пропустите текстовую трансляцию.