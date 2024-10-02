Слот: «Ливерпуль» знает, что против итальянцев тяжело играть в Лиге чемпионов»

В рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» на своем поле примет «Болонью». Об этом матче высказался главный тренер мерсисайдского клуба Арне Слот.
«Против этой команды сложно играть. «Болонья» доказала это в прошлом и нынешнем сезонах. Их действительно непросто обыграть. Мы прекрасно знаем, как тяжело играть против итальянцев в Лиге чемпионов. У «Ливерпуля» не будет недооценки», - передает слова нидерландского специалиста пресс-служба «красных».
Матч между «Ливерпулем» и «Болоньей» состоится сегодня, 2 октября, на стадионе «Энфилд». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
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