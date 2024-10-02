Слот: «Ливерпуль» знает, что против итальянцев тяжело играть в Лиге чемпионов»

«Против этой команды сложно играть. «Болонья» доказала это в прошлом и нынешнем сезонах. Их действительно непросто обыграть. Мы прекрасно знаем, как тяжело играть против итальянцев в Лиге чемпионов. У «Ливерпуля» не будет недооценки», - передает слова нидерландского специалиста пресс-служба «красных».