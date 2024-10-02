Шахин прокомментировал победу в Лиге чемпионов со счётом 7:1

«Я очень доволен. Все игроки команды успешно справились со своими обязанностями. Мы постоянно шли вперед. «Боруссию» трудно одолеть, если мы так играем. Команда предпринимает важные шаги в своем прогрессе», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.