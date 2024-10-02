Шахин прокомментировал победу в Лиге чемпионов со счётом 7:1

Во втором туре общего этапа Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» принимала на своем поле шотландский «Селтик». Немецкий клуб разгромил гостей со счетом 7:1. Итоги матча подвел главный тренер «шмелей» Нури Шахин.
«Я очень доволен. Все игроки команды успешно справились со своими обязанностями. Мы постоянно шли вперед. «Боруссию» трудно одолеть, если мы так играем. Команда предпринимает важные шаги в своем прогрессе», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.
В третьем туре общего этапа Лиги чемпионов «Боруссия» встретится на выезде с мадридским «Реалом». Поединок пройдет на «Сантьяго Бернабеу» 22 октября.
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