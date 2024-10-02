Сака высказался о победе «Арсенала» над «ПСЖ»

Вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака дал комментарий после поединка с французским «ПСЖ» в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
«Мы много времени уделяем на тренировках ударам со штрафных. Для меня и моих одноклубников это не сюрприз, что мы хорошо используем стандартные положения», - передает слова футболиста RMC Sport.
Матч «Арсенала» и «ПСЖ» состоялся во вторник, 1 октября, на стадионе «Эмирейтс». Подопечные Микеля Артеты одержали победу со счетом 2:0. Напомним, что в стартовом туре Лиги чемпионов «канониры» на выезде сыграли вничью с «Аталантой» (0:0).
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