Холанн и Левандовски – с пользой для своих команд, Доннарумма – с пользой для Сафонова

Второй тур общего этапа Лиги чемпионов, в отличие от первого, проходит в два дня, а не в три. Девять матчей уже сыграно во вторник. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» кратко рассказывает, что там было. Пять крупных побед, одна некрупная и две ничьи с одинаковым счётом.

У кого-то – дебютные голы за «Интер» и «Ман Сити»

«Манчестер Сити» в Братиславе оттачивал не только голы, но и попадания в каркас ворот. Если брать забитые мячи, то они на счету Гюндогана, Фодена, Холанна – а ещё Макэйти, который отличился за главную команду «небесно-голубых» впервые. С таким же счётом 4:0 «Интер», в первом туре сыгравший нулевую ничью как раз с «Ман Сити», разобрался с «Црвеной Звездой». Голы у Чалханоглу, Арнаутовича, Лаутаро Мартинеса и Тареми (с пенальти, дебютный мяч за «нерадзурри»).

Ветеран Левандовски прошёлся по «молодым парням» из «Янг Бойза». К дублю 36-летнего нападающего «Барселоны» в более скромном режиме присоединились Рафинья Диас, Иньиго Мартинес и Мохамед Али (первые двое забили по голу в чужие ворота, последний поразил свои). Итог – 5:0. Отдельная радость для «сине-гранатовых» – возвращение на поле Френки де Йонга спустя четыре с половиной месяца.

Отцы и дети, расплата Энрике за Дембеле

«Боруссия» Дортмунд сыграла хуже «Манчестер Сити», «Интера» и «Барселоны» – в плане того, что пропустила. Но сыграла лучше в смысле числа забитых голов. 7:1 – так «шмели» повторили свой рекорд, покусав «Селтик». Хет-трик Адейеми омрачила его травма. Петер Шмейхель с трибуны наблюдал за тем, как его сын Каспер Шмейхель пропускал семь мячей. А за «Слован» Владимир Вайсс-младший играл под руководством Владимира Вайсса-старшего, когда-то тренировавшего подмосковный «Сатурн».

Гадали, сыграет Сафонов за «ПСЖ» против «Арсенала» или нет, в связи с возвращением Доннаруммы после повреждения. В итоге российский вратарь не сыграл – но кажется, что в перспективе это для него даже к лучшему. Потому что Доннарумма ошибся в случаях с голами «канониров» – их забили Хаверц и Сака. 2:0 – победа «пушкарей». Луис Энрике сказал, что на минимальном уровне сыграли все его футболисты. А как сыграл бы Усман Дембеле, исключённый из заявки не по причине травмы?

«Ред Булл Зальцбург» не пожалел французский «Брест» – 4:0, дубль сделал Абдалла Сима. «Байер» дома справился с «Миланом» – у того второе поражение в ЛЧ кряду. Леверкузенцы установили новый клубный рекорд, выиграв у «россонери» 1:0 благодаря голу Бонифасе. Ещё два матча завершились вничью 1:1. ПСВ дома упустил победу над лиссабонским «Спортингом», а «Штутгарт» в родных стенах поделил очки с пражской «Спартой».

Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов

Кирилл Иванцов