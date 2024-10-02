Гвардиола высказался после победы «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов со счётом 4:0

Испанский специалист Хосеп Гвардиола, занимающий пост главного тренера «Манчестер Сити», прокомментировал крупную победу над «Слованом» в общем раунде Лиги чемпионов УЕФА.
«У меня отличная команда, которая выполнила свою задачу. Мы создали много моментов, забили голы и увезли три очка. Я считаю, что мои подопечные добились отличного результата», - передает слова Гвардиолы TNT Sports.
Напомним, что поединок «Слована» и «Манчестер Сити» состоялся во вторник, 1 октября. Подопечные Гвардиолы отпраздновали разгромную победу над соперником со счетом 4:0.
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