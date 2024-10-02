Салиба назвал заслуженной победу «Арсенала» над «ПСЖ»

«Арсенал» заслуженно выиграл. Как только команда получила голевые шансы, сразу же их реализовала. Когда нам было тяжело, мы оборонялись всеми силами. То, что не сыграл Дембеле, было нам на руку», - передает слова французского футболиста RMC Sport.