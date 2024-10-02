Салиба назвал заслуженной победу «Арсенала» над «ПСЖ»

Центральный защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба прокомментировал домашнюю победу над французским «ПСЖ» во втором туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
«Арсенал» заслуженно выиграл. Как только команда получила голевые шансы, сразу же их реализовала. Когда нам было тяжело, мы оборонялись всеми силами. То, что не сыграл Дембеле, было нам на руку», - передает слова французского футболиста RMC Sport.
Напомним, что поединок между «Арсеналом» и «ПСЖ» состоялся на стадионе в Лондоне. Подопечные Микеля Артеты одержали победу со счетом 2:0. В первом туре «канониры» на выезде расписали мировую с «Аталантой» (0:0).
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