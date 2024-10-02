Тареми назвал цель «Интера» в Лиге чемпионов

Иранский форвард Мехди Тареми рассказал о цели миланского «Интера» в нынешнем сезоне Лиги чемпионов УЕФА.
«Интер» является топ-клубом. Поэтому наша цель – выход в финал Лиги чемпионов. Нашей команде нужно стараться побеждать в каждом матче. Мы будем идти вперед шаг за шагом», - передает слова нападающего Sky Sport Italia.
Накануне «Интер» провел поединок против белградской «Црвены Звезды». Миланский гранд отпраздновал разгромную победу со счетом 4:0. Один из мячей в составе итальянского клуба забил Тареми. В третьем туре подопечным Симоне Индзаги будет противостоять швейцарский «Янг Бойз».
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