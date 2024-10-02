Макаллистер хочет выиграть с «Ливерпулем» Лигу чемпионов

Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Макаллистер заявил о намерении победить в Лиге чемпионов УЕФА.
«Это моя мечта. Дебютный поединок в Лиге чемпионов против «Милана» был для меня безумием. Если ты выступаешь за «Ливерпуль», то должен быть нацелен на победу в Лиге чемпионов. У нас отличная команда. В конце сезона посмотрим, что у нас получится», - передает слова аргентинского футболиста пресс-служба мерсисайдцев.
В первом туре общего этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» на выезде отпраздновал победу над «Миланом» со счетом 3:1. Следующий матч «красные» сыграют против «Болоньи» на своем поле.
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