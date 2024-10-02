Макаллистер хочет выиграть с «Ливерпулем» Лигу чемпионов

«Это моя мечта. Дебютный поединок в Лиге чемпионов против «Милана» был для меня безумием. Если ты выступаешь за «Ливерпуль», то должен быть нацелен на победу в Лиге чемпионов. У нас отличная команда. В конце сезона посмотрим, что у нас получится», - передает слова аргентинского футболиста пресс-служба мерсисайдцев.