Камоцци - об игре Доннаруммы: «Настала очередь Сафонова быть в воротах»

Франко Камоцци, экс-советник Леонида Федуна, высказал мнение о неудачной игре вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы в матче второго тура Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала».

«Доннарумма - отличный вратарь! Но иногда он совершает банальные ошибки. Возможно, настала очередь Сафонова быть в воротах», - передает слова Камоцци «Спорт-Экспресс».

Напомним, что поединок между «Арсеналом» и «ПСЖ» завершился поражением парижского гранда со счетом 0:2. В этой встрече итальянский голкипер допустил две результативные ошибки.

Сафонов провел за парижан три предыдущих матча и пропустил два мяча.