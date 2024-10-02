Адейеми: «Боруссия» может дойти до финала Лиги чемпионов»

«Я доволен, команда провела классный матч. Мы забили семь раз, это невероятный вечер для «Боруссии» в Лиге чемпионов. У нашего клуба есть шансы снова добраться до финала, если продолжим играть так же. Хет-трик? Я доволен своими голами, больше всего мне понравился второй мяч», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.