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Лига чемпионов

Адейеми: «Боруссия» может дойти до финала Лиги чемпионов»

02 Октября 2024 • 08:39 Комментировать (1)

Форвард дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми поделился эмоциями после победы над шотландским «Селтиком» во втором туре общего этапа Лиги чемпионов. «Шмели» выиграли со счетом 7:1, а нападающий оформил хет-трик.

«Я доволен, команда провела классный матч. Мы забили семь раз, это невероятный вечер для «Боруссии» в Лиге чемпионов. У нашего клуба есть шансы снова добраться до финала, если продолжим играть так же. Хет-трик? Я доволен своими голами, больше всего мне понравился второй мяч», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

После двух поединков дортмундская команда набрала шесть баллов. В третьем туре немцы сыграют с мадридским «Реалом».

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Боруссия Дортмунд Селтик Карим Адейеми ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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NOBODY
02 Октября 2024 в 08:54
да уже доходили недавно ))))
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