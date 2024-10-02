Рафинья высказался после победы «Барселоны» 5:0

«Команда понимала, что после поражения от «Монако» нам нужно реабилитироваться в следующем матче. У нас это отлично получилось. Что касается моего выступления, то я сейчас играю на другой позиции. Мне на ней намного комфортнее действовать», - передает слова бразильца Mundo Deportivo.