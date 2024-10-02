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Рафинья высказался после победы «Барселоны» 5:0

02 Октября 2024 • 08:14 Комментировать

В матче общего этапа Лиги чемпионов каталонская «Барселона» на своем поле принимала швейцарский «Янг Бойз». «Сине-гранатовые» отпраздновали разгромную победу со счетом 5:0. Об успехе своей команды высказался бразильский вингер Рафинья.

«Команда понимала, что после поражения от «Монако» нам нужно реабилитироваться в следующем матче. У нас это отлично получилось. Что касается моего выступления, то я сейчас играю на другой позиции. Мне на ней намного комфортнее действовать», - передает слова бразильца Mundo Deportivo.

Напомним, что в стартовом туре команда Ханса-Дитера Флика уступила «Монако» со счетом 1:2.

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Евро-Футбол.Ру,
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