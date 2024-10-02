Энрике высказался после поражения «ПСЖ» от «Арсенала» в Лиге чемпионов

В матче общего этапа Лиги чемпионов лондонский «Арсенал» на своем поле переиграл «ПСЖ» со счетом 2:0. О поражении своей команды высказался главный тренер Луис Энрике.

«Не получится добиться хорошего результата, если уступаешь в единоборствах. Оборона «канониров» легко читала наши атаки. Форварды «ПСЖ» не смогли пройти защитников соперника ни разу. Лондонцы были лучше нас во всем», - передает слова испанского специалиста RMC Sport.

Напомним, что в стартовом туре парижская команда минимально победила «Жирону» (1:0) на своем поле. «Арсенал», в свою очередь, расписал мировую с «Аталантой» (0:0) на выезде.