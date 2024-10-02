Энрике высказался о провале Доннаруммы в матче с «Арсеналом»

«Не буду выделять кого-то одного, вся ответственность за результат лежит на мне. Это заслуженное поражение. Джанлуиджи показал уровень ниже привычного. Вся команда сыграла неудачно. «Арсенал» был сильнее. Мы играли против одной из самых сильных команд мира», - передает слова тренера RMC Sport.