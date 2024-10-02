Энрике высказался о провале Доннаруммы в матче с «Арсеналом»

Рулевой французского «ПСЖ» Луис Энрике высказался о неудачном выступлении итальянского вратаря Джанлуиджи Доннаруммы в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом».
«Не буду выделять кого-то одного, вся ответственность за результат лежит на мне. Это заслуженное поражение. Джанлуиджи показал уровень ниже привычного. Вся команда сыграла неудачно. «Арсенал» был сильнее. Мы играли против одной из самых сильных команд мира», - передает слова тренера RMC Sport.
Напомним, что поединок прошел в Лондоне и завершился поражением парижан со счетом 0:2. Доннарумма допустил две результативные ошибки.
Бан пользователя