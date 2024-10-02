Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «ПСЖ»

В рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА лондонский «Арсенал» на домашнем поле разобрался с «ПСЖ» со счетом 2:0. Об этом поединке высказался главный тренер «канониров» Микель Артета.

«Я доволен выступлением нашей команды. Нам противостоял сильный соперник. Мы имели преимущество в первой половине, создали много моментов, однако после перерыва игра изменилась. Мы изрядно поработали, даже больше, чем ожидалось. В этом турнире требования выше. Думаю, «Арсенал» хорошо справился с этим вызовом», - передает слова испанца BBC.

В первом туре лондонская команда расписала мировую с «Аталантой» со счетом 0:0.