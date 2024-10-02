​Флик рад возвращению де Йонга

Каталонская «Барселона» реабилитировалась за неудачное начало Лиги чемпионов - после поражения в первом туре от «Монако» она забила пять мячей швейцарскому «Янг Бойз». В конце матча на поле появился нидерландский полузащитник Френки де Йонг - он вернулся после продолжительного отсутствия, связанного с травмой. Наставник клуба Ханс-Дитер Флик рад его возвращению.

- Это очень важный для него шаг. Для начала, просто чуть поиграть. Сейчас ему нужно ещё время для полной реабилитации, но я рад, что он смог почувствовать игру, - цитирует слова немецкого специалиста официальный сайт каталонского суперклуба.