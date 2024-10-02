​Тареми: «Рад, что забил»

Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов миланский «Интер» предсказуемо разгромил гостей из белградской «Црвены Звезды», забив тем четыре безответных мяча. Точку в матче поставил новобранец клуба Мехди Тареми - партнёры доверили иранскому нападающему исполнить пенальти и тот не подвёл, отправив мяч в сетку ворот. После игры он прокомментировал свой успех:

- Большое спасибо. Я рад, что забил, и есть чувство, что хорошо сыграл. За это отдельная благодарность партнёрам по команде, - цитирует слова иранского форварда fcinter1908.it.

Напомним, что в 2023 году «Интер» добрался до финала Лиги чемпионов.