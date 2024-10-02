​Флик: «Чтобы Рафинья играл хорошо, вся команда должна быть на высоте»

Каталонская «Барселона» реабилитировалась за неудачное начало Лиги чемпионов - после поражения в первом туре от «Монако» она забила пять мячей швейцарскому «Янг Бойз». Один из них записал на свой счёт Рафинья. Немецкий наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик доволен выступлением бразильского игрока.

- Рафинья хорошо сыграл, я доволен его выступлением. Но нельзя говорить лишь об одном игроке. Мы - команда. Рафинья играет хорошо лишь тогда, когда хорошо играет вся команда, - цитирует слова Флика официальный сайт каталонского суперклуба.

Рафинья выступает за «Барселону» с 2022 года.