Симоне Индзаги: «Мы должны были дать продолжение матчу в Манчестере»

Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов миланский «Интер» предсказуемо разгромил гостей из белградской «Црвены Звезды», забив тем четыре безответных мяча. Симоне Индзаги, наставник клуба, доволен тем, что его команда смогла развить относительно успешный матч в Манчестере, где она не проиграла грозному «Манчестер Сити»:

- Нам нужно было дать продолжение матчу в Манчестере. И я должен похвалить игроков - у них это получилось. Мы хорошо владели и двигали мяч, - цитирует слова Симоне Индзаги fcinter1908.it.

Напомним, что в 2023 году «Интер» добрался до финала Лиги чемпионов.