​Мартинес забивает за «Интер» уже в шести сезонах Лиги чемпионов кряду

Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов миланский «Интер» предсказуемо разгромил гостей из белградской «Црвены Звезды», забив тем четыре безответных мяча. Один из них записал на свой счёт аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес, капитан миланского клуба.

Как оказалось, он, открыв счёт своим мячам в самом престижном футбольном клубном турнире Европы, повторил рекорд своего клуба. Дело в том, что Лаутаро забивает уже в шести сезонах Лиги чемпионов кряду. По этому показателю он сравнялся с Хулио Крузом - тот также забивал за «Интер» в шести сезонах Лиги чемпионов кряду.