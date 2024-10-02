​Флик доволен выступлением «Барселоны»

Каталонская «Барселона» реабилитировалась за неудачное начало Лиги чемпионов - после поражения в первом туре от «Монако» она забила пять мячей швейцарскому «Янг Бойз». Ханс-Дитер Флик, наставник каталонского суперклуба, доволен выступлением своих подопечных.

- Я очень доволен тем, как мы сыграли. В начале матча чувствовалась неуверенность, но после первого гола всё пошло куда бодрее. Мы должны продолжать работу, матч за матчем. Впереди ещё много работы, но если дела будут идти так, как идут, то нас ждёт отличный сезон, - цитирует слова немецкого специалиста официальный сайт каталонского суперклуба.