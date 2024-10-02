​Адейеми - второй немецкий игрок, сделавший хет-трик в первом тайме матча Лиги чемпионов

Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия», прошлогодний финалист самого престижного европейского клубного футбольного турнира, сыграла с шотландским «Селтиком» и камня на камне не оставила на обороне горцев, забив тем семь мячей. Три из них записал на свой счёт Карим Адейеми.

Как оказалось, Адейеми стал вторым немецким игроком, которому удалось сделать хет-трик в матче Лиги чемпионов. А первым в ноябре 2011 года стал Марио Гомес, в ту пору выступавший за мюнхенскую «Баварию». Он забил три мяча в первом тайме в ворота итальянского «Наполи».