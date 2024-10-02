​«Байер» установил клубный рекорд

Итальянский «Милан» снова потерпел поражение в матче Лиги чемпионов, после поражения от «Ливерпуля» последовала неудача в игре с леверкузенским «Байером». Для немецкого клуба успех в матче означал, что он не проигрывает в европейских турнирах дома уже десять матчей кряду. Семь из них «аптекари» выиграли, а трижды сыграли вничью.

Серия из десяти беспроигрышных домашних матчей стала новым рекордом для «Байера» в европейских турнирах. Напомним, что в прошлом сезоне клуб из Леверкузена добрался до финала Лиги Европы, но там неожиданно крупно и безоговорочно был бит итальянской же «Аталантой».