​Бобан: «Пенальти был»

Итальянский «Милан» снова потерпел поражение в матче Лиги чемпионов, после поражения от «Ливерпуля» последовала неудача в игре с леверкузенским «Байером». События матча прокомментировал бывший игрок итальянского клуба, Звонимир Бобан. Хорват считает, что подопечные Паулу Фонсеки были лишены арбитром права на исполнение пенальти:

- Контакт с Лофтус-Чиком? Я думаю ,что там был пенальти. Пусть контакт был несильным, но он был, а Лофтус-Чик контролировал мяч. Я видел, как судьи давали пенальти по меньшим поводам. Я думаю, тут оплошали и судьи с VAR, - цитирует слова бывшего игрока итальянского клуба pianetamilan.it.