​Дортмундская «Боруссия» повторила свой рекорд самой крупной победы

Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия», прошлогодний финалист самого престижного европейского клубного футбольного турнира, сыграла с шотландским «Селтиком» и камня на камне не оставила на обороне горцев, забив тем семь мячей.

Итоговая победа со счётом 7:1 стала повторением рекорда самой крупной победы «Боруссии» в Лиге чемпионов. Ранее, в сентябре 2016 года «Боруссия» на выезде обыграла «Легию» из Варшавы со счётом 6:0.

Напомним, что дортмундская «Боруссия» однажды побеждала в Лиге чемпионов, это было в сезоне 1996\1997. Тогда она одолела «Ювентус» в финальном матче.