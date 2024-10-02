​Хаби Алонсо: «Милан» устроил нам испытание»

Итальянский «Милан» снова потерпел поражение в матче Лиги чемпионов, после поражения от «Ливерпуля» последовала неудача в игре с леверкузенским «Байером». Испанский наставник леверкузенского клуба Хаби Алонсо отдал должное подопечным Паулу Фонсеки, он признал, что матч оказался непростым испытанием для его дружины.

- «Милан» устроил нам жёсткое испытание, но первый игровой час в нашем исполнении был очень хорош. В конце игры сказалась усталость, но мы выдержали на характере и командном духе. В Лиге чемпионов надо уметь терпеть на поле, - цитирует слова испанского специалиста pianetamilan.it.