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​Джака: «Удача была на нашей стороне»

02 Октября 2024 • 01:51 Комментировать
Байер Л
1:0
Милан

Итальянский «Милан» снова потерпел поражение в матче Лиги чемпионов, после поражения от «Ливерпуля» последовала неудача в игре с леверкузенским «Байером». Швейцарский полузащитник албанского происхождения Гранит Джака считает, что на стороне его команды в этом матче сыграла и удача - именно она позволила удержать победный счёт.

- «Милан» - сильная команда, которая создавала моменты и опасность у наших ворот. В их составе есть очень сильные игроки. Сегодня нам чуть повезло, но и у нас были другие, дополнительные шансы для взятия ворот, - цитирует слова Джаки pianetamilan.it.


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Гранит Джака

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