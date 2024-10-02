​Рейндерс: «Жаль, что не сравняли счёт»

«Милан» снова потерпел поражение в матче Лиги чемпионов, после поражения от «Ливерпуля» последовала неудача в игре с леверкузенским «Байером». Нидерландский полузащитник Тиджани Рейндерс прокомментировал события матча, он считает, что его команда, что называется, наиграла на ничью.

- В первом тайме мы не могли нащупать свою игру, у нас в обороне появлялось слишком много пространства. Но во втором тайме мы включились и теперь пространство появлялось уже у ворот соперника. Жаль, что не сравняли счёт, потому что возможности для этого имелись, - цитирует слова Рейндерса pianetamilan.it.