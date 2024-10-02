​Фонсека считает, что «Милан» сыграл «фантастически», несмотря на поражение

«Милан» снова потерпел поражение в матче Лиги чемпионов, после поражения от «Ливерпуля» последовала неудача в игре с «Байером». Несмотря на проигрыш, Паулу Фонсека, наставник «Милана», считает, что его подопечные провели «фантастический матч», а к неудаче привёло неназначение пенальти после фола на Морате.

- Мы не выиграли, но матч мне понравился, это наша лучшая игра при мне, особенно во втором тайме. Фантастическое выступление. Не хватило только результата. Я удивлён, что при фоле на Морате не было вмешательства VAR. Там был пенальти, а они даже не присмотрелись, - цитирует слова pianetamilan.it.