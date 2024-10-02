«Боруссия» забила сразу 7 мячей в ворота «Селтика»

Минимум полгода никому не проигрывавший «Селтик» потерпел болезненное фиаско в матче Лиги чемпионов против «Боруссии» из Дортмунда.

Уже на седьмой минуте с пенальти Эмре Джан отправил мяч под перекладину по центру, а голкипер прыгнул в левый от себя угол - 1:0. Мгновенный ответ - с правого фланга пришла классная передача на линию вратарской, где Дайдзэн Маэда нашёл корпусом мяч, переведя его в сетку - 1:1. Тут же классная атака немцев через центральную зону, Карим Адейеми из центра сместился немного влево, ворвался в штрафную и перекинул мяч через вратаря - 2:1. На 29-й минуте последовала подача углового, мяч отлетел к дальнему углу штрафной, где его подобрал Адейеми, продвинулся немного вперёд и мощно пробил с острого угла, голкипер успел поставить лишь перчатку, от которой мяч влетел в сетку, - 3:1. Еще пенальти в конце первого тайма - в левый от себя угол пробил Серу Гирасси, вратарь угадал, но дотянуться до мяча не сумел. Маэда вроде бы перехватил мяч около угла штрафной, но отдал пас на Адейеми, а тот не стал входить во владения голкипера, а пробил из-за пределов - хет-трик и 5:1, перерыв.

Нико Шлоттербек перехватил мяч, сделал в штрафной короткий пас на Гирасси, а том пробил мимо голкипера с ближней дистанции - 6:1. На 79-й минуте Феликс Нмеча пробил так, что мяч пролетел в «домик» двух защитникам шотландской команды - 7:1.

«Боруссия» лидирует с 6 очками, у соперника - три.