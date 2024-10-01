«Арсенал» помог Сафонову: Лондон вскрыл ошибки Доннаруммы и обыграл «ПСЖ»

«Арсенал» и «ПСЖ» сыграли в рамках Лиги чемпионов. Матч второго тура общего этапа состоялся 1 октября на стадионе «Эмирейтс».

В центральном матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов схлестнулись «Арсенал» и «ПСЖ». До игры прогремел скандал – Луис Энрике убрал из заявки на матч Усмана Дембеле, тренер и игрок поссорились. Ещё и российский болельщик не наблюдал в старте Матвея Сафонова, российский голкипер в Лондоне отдал «первый номер» Джанлуиджи Доннарумме.

Итальянец капитулировал уже на 20-й минуте матча. Леандро Троссар ушёл от опекуна в центре поля, добрался до угла штрафной площади, откуда и выполнил мягкую подачу. Хаверц опередил как раз Доннарумму и послал мяч в угол – 1:0. Ошибка Джанлуиджи хоть немного пробудила «ПСЖ», в первой половине тайма парижан на поле вообще видно не было.

Сначала забегал Нуну Мендеш. Португалец на скорости обставил самого Сака и пробил в ближний угол. Мяч лизнул штангу, далее пределы поля покинув. Следом Хакими бил простреливал с фланга, да так, что после рикошета от Калафьори в дело пришлось вступать Райе. «Арсенал» решил, что нужно прихлопнуть эту активность «ПСЖ». И справился с поставленной целью до перерыва. И опять помог Доннарумма.

Букайо Сака со стандарта навесил на ближнюю штангу, все полетели на мяч. Но никто его не коснулся. Как и Доннарумма, мяч просто нырнул в сетку – 2:0. И во втором тайме ход матча не изменился. На исходе часа игрового времени Мартинелли должен был решать вообще всё. Выскочил на мягкий наброс Хаверца, без помех бил из центра штрафной площади, но умудрился попасть в Доннарумму.

Вскоре уже сам Мартинелли подавал с фланга, а замыкал Кай. Хаверц пробил головой, мяч после отскока от газона успокоился в руках Доннаруммы. Немного оправдывался итальянский голкипер за ляпы в первом тайме. Но не было моментов, чтобы вернуть интригу, атака «ПСЖ» действовала слишком прямолинейно.

Только раз оборона «Арсенала» испытала шок, когда за спиной Райя зазвенела перекладина. После подачи от угла поля смачно пробил Жоау Невеш, но каркас ворот не позволил интриге вспыхнуть. Всё на этом, лондонцы победили, победили уверенно.

А Матвей Сафонов получил шанс забрать «первый номер» у Доннаруммы. Или этих ошибок недостаточно?