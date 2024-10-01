ПСВ не удержал победу в матче со «Спортингом»

ПСВ со «Спортингом» бились во втором туре Лиги чемпионов.

В дебюте партнёры вывели Гуса Тиля справа к воротам, но его удар с острого угла вратарь отразил. Тут же Йерди Схаутен на чужой половине поля сыграл на перехвате и справа с 21 метра точно пробил в дальний угол ворот - 1:0.

Вторая половина была более событийной. Исмаэль Сайбари с 21 метра низом пробил в сантиметрах от правой штанги. Позже Сайбари слева выкатил мяч в центр на Тиля, который с 12 метров без помех пробил выше перекладины. Эдуарду Куарежма по центру убежал один на один с голкипером, но на линии штрафной площади споткнулся и пробить по воротам не смог. Пас Куарежмы назад на голкипера перехватил Жоан Бакайоко и слева с линии штрафной площади пробил рядом с ближней штангой. В концовке Максимилиано Араухо слева навесил к воротам, где Даниэл Браганса вывернул ногу и направил мяч под перекладину - 1:1.

Для ПСВ первое очко в Лиге чемпионов, у соперника - четыре.