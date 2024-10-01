Мхитарян губил моменты, Тареми – решал: «Интер» играючи расправился с «Црвеной Звездой»

«Интер» и «Црвена Звезда» сыграли в рамках Лиги чемпионов. Матч второго тура общего этапа состоялся 1 октября на стадионе «Сан-Сиро».

Во втором туре общего этапа Лиги чемпионов «Црвену Звезду» ждал выезд в Милан. Безоговорочным фаворитом, конечно же, значился соперник. В основе «Интера» правили такие фамилии, как Мхитарян, Чалханоглу, Арнаутович, Зелиньски, Тареми. И это ещё Лаутаро, Тюрам, Димарко и Фраттези остались в запасе. Симоне Индзаги решил схитрить, выставив сочетание полурезервное.

Но и этого хватило для быстрого гола. На четвёртой уже минуте Арнаутович внёс мяч в сетку после подачи Чалханоглу со стандарта. Вот только Марко находился в офсайде. Поэтому пришлось «Интеру» напрягаться на ещё один быстрый гол. На этот раз – легальный. Мхитарян обокрал Эльшника вблизи от штрафной площади. К мячу подошёл Хакан Чалханоглу и рикошетом от штанги отправил мяч в сетку – 1:0. Филигранно исполненный стандарт.

«Интер» на этом не остановился и пополнил коллекцию незасчитанных мячей. Теперь уже Арнаутович отдавал обостряющую передачу после заброса Тареми. Дальнюю штангу замнкул Дюмфрис, вот только находился Дензел в офсайде. Марко вскоре ассистрировал и Мхитаряну. После классно передачи австрийца Мхитарян оказался с глазу на глаз с голкипером, пробил метров с восьми, но не смог переиграть Глазера.

За такую расточительность миланцев решил наказать Максимович. Выскочил он на заброс Эльшника, смачно плюнул в дальний угол метров с десяти, но взял выше перекладины. Ну и решил «Интер» без нервов довести матч до победы, после часа игры включив турбоскорости. Плоды посыпались сразу: Тареми накрыл зазевавшегося Крунича и прострелил на Арнаутовича, спокойно пробившего с пяти метров – 2:0.

В следующей атаке Павар выпилил идеальный прострел справа, Карлос Аугусто ровно в ту же позицию прибежал и обязан был забить с тех же пяти метров, но каким-то чудом умудрился пробить в голкипера. Но разгрома «Црвена Звезда» не избежала. Опять Тареми накрыл защитника (теперь Спайича) и протолкнул мяч на Лаутаро. Свежему Мартинесу осталось только пробить в касание – 3:0.

Совсем всё грустно для сербов стало, когда Дркушич снёс Лаутаро в своей штрафной площади. Очень долго смотрели повтор, чем не вывели из себя Тареми. Мехди реализовал 11-метровый, уверенно пробив в угол – 4:0. Яркая, красивая и разгромная победа «Интера».