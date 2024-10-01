«Байер» по делу переиграл «Милан»

«Байер» с «Миланом» провели упорный матч второго тура Лиги чемпионов. Леверкузенцы постоянно били по воротам, и Майк Меньян у гостей постоянно трудился и отбивал мячи перед собой и в сторону. Только ближе к концу игры миланцы начали что-то создавать.

В первый раз мяч побывал в сетке на экваторе первого тайма - Жереми Фримпонг с правого фланга прострелил на Виктора Бонифасе, который после ошибки защитника поразил правый угол ворот. Но арбитр отменил гол - вне игры.

А вот в начале второй половины «Байер» забил по правилам - Фримпонг после передачи Алехандро Гримальдо атаковал с левый угол ворот, голкипер блокировал полет мяча, но Бонифасе был первым на добивании - 1:0. В концовке Тео Эрнандес стрелял по воротам, и мяч рикошетом от ноги противника попал в перекладину.

Леверкузенцы набрали максимум возможных очков, у «Милана» второе поражение.