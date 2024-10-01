Дубль Левандовски и возвращение де Йонга: «Барселона» классно поразбиралась с «Янг Бойзом»

«Барселона» сразу после первого поражения в рамках текущего розыгрыша чемпионата Испании имела возможность отыграться дома в Лиге чемпионов на не самом сильном сопернике – на «молодых ребятах» из швейцарского клуба «Янг Бойз».

Проигрыш «Осасуне» Ханс-Дитер Флик объяснил ротацией, которую он применил, чтобы разгрузить футболистов своей команды. «Реал» с «Атлетико» приблизились к «Барселоне» в таблице Ла Лиги каждый на одно очко, то есть можно считать, что каталонцы проскочили.

В первом туре общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» проиграла, «Янг Бойз» – тоже. Испанский клуб не совладал с «Монако», швейцарский – с «Астон Виллой». Понятно, что второе подряд поражение в этом турнире ни в чьи планы входить не должно было.

Но поди попробуй остановить «Барселону», которая начинает домашний матч уверенно и со вкусом. Семь минут держался «Янг Бойз», пока не забил Гюндоган. Да, Гюндоган забил в другом матче за «Манчестер Сити», но голы Илкая и Левандовски произошли одновременно.

Рафинья справа получил передачу от Ямаля и запустил прострел вдоль ворот. Левандовски избежал офсайда и замкнул дальнюю штангу в пустую цель (1:0). В характере игры ничего не изменилось – по-прежнему «Барселона» плела комбинации в атаке с целью забивать и забивать.

Есть фраза, что у любой команды есть хотя бы один момент в каждом матче. «Пчёлы» обрели свой шанс в конце первого получаса игры. Блюм сделал доставку справа, а Колли подобрал мяч на левом углу вратарской и пробил в дальний – тут явно повезло хозяевам, что мимо створа.

То был единичный случай, и «блауграна» доказала это двумя новыми забитыми голами. Удар Педри – рикошет. На добивании в правый угол остёр и точен Рафинья (2:0). Плюс ассист Педри безо всяких вопросов: подача справа со штрафного – и замыкание головой Иньиго Мартинеса (3:0).

Начало второго тайма – закрепление успеха «сине-гранатовых». Рафинья подаёт угловой справа за дальнюю штангу, Мартинес скидывает, Лаупер бесполезно машет ногой, а Левандовски переправляет мяч в сетку, оформляя дубль (4:0).

Подуспокоилась на этом «Барселона» – всё-таки многое уже было сделано, а силы беречь надо. Флик же говорит, что допускал перегрузки. Гол престижа мог даться гостям в середине тайма. Иттен угодил в перекладину, а добивание Аджама накрыл Касадо.

Впервые с апреля сыграл оправившийся от травмы де Йонг – вышел Френки на замену. И всё-таки добрался счёт до состояния 5:0. Бальде прострелил слева, а Мохамед Али крайне неудачно для своей команды подставил ногу и оформил автогол.

В добавленное время гости забили в чужие ворота мяч, отменённый из-за офсайда. Три очка теперь у «Барселоны» в рамках общего этапа ЛЧ, ноль баллов у «Слована». В третьем туре «блауграна» сразится с мюнхенской «Баварией», а «Янг Бойз» пересечётся с миланским «Интером».

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Кирилл Иванцов