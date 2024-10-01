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Дубль Левандовски и возвращение де Йонга: «Барселона» классно поразбиралась с «Янг Бойзом»

01 Октября 2024 • 23:53 Комментировать (2)
Барселона
5:0
Янг Бойз
окончен

«Барселона» сразу после первого поражения в рамках текущего розыгрыша чемпионата Испании имела возможность отыграться дома в Лиге чемпионов на не самом сильном сопернике – на «молодых ребятах» из швейцарского клуба «Янг Бойз».

Протокол игры  
Барселона5:0Янг Бойз
(1:0) Левандовски Роберт8'  
(2:0) Рафинья Диас34'  
(3:0) Иньиго Мартинес37'  
(4:0) Левандовски Роберт51'  
(5:0) Али Мохамед81'  
Пенья ИньякиКунде ЖюльКубарси Пау 64' (Фати Ансу ( 64') Иньиго Мартинес 84' (Куэнка Андрес ( 84') Бальде АлехандроКасадо МаркПедри 64' (Форт Эктор ( 64') Ямаль Ламин 75' (Де Йонг Френки ( 75') Рафинья ДиасТоррес ФерранЛевандовски Роберт 75' (Виктор Пау ( 75')
Запасные: Астралага АндерМартин ЖерарФернандес АнтониоДомингес СерхиЯкобишвили АронФернандес ГильермоТорре Пабло
Келлер МарвинБлюм Левин 58' (Ньясс Шейх ( 58') Али МохамедЗукру ТангиАджам ЖауэнЛаупер СандроМонтейро ДжоэлУгринич Филип  40' 58' (Атекаме Закари ( 58') Имери Кастриот 82' (Лакоми Лукаш ( 82') Колли Эбрима  36' 73' (Ганвула Сильвер ( 73') Иттен Седрик 73' (Виржиньюс Алан ( 73')
Запасные: Фон Бальмоос ДавидЧайва МигельЭлиа МешакСейлер МатсКонте АбдуМарцино ДариоМалес Дариан
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Проигрыш «Осасуне» Ханс-Дитер Флик объяснил ротацией, которую он применил, чтобы разгрузить футболистов своей команды. «Реал» с «Атлетико» приблизились к «Барселоне» в таблице Ла Лиги каждый на одно очко, то есть можно считать, что каталонцы проскочили.

В первом туре общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» проиграла, «Янг Бойз» – тоже. Испанский клуб не совладал с «Монако», швейцарский – с «Астон Виллой». Понятно, что второе подряд поражение в этом турнире ни в чьи планы входить не должно было.

Но поди попробуй остановить «Барселону», которая начинает домашний матч уверенно и со вкусом. Семь минут держался «Янг Бойз», пока не забил Гюндоган. Да, Гюндоган забил в другом матче за «Манчестер Сити», но голы Илкая и Левандовски произошли одновременно.

Рафинья справа получил передачу от Ямаля и запустил прострел вдоль ворот. Левандовски избежал офсайда и замкнул дальнюю штангу в пустую цель (1:0). В характере игры ничего не изменилось – по-прежнему «Барселона» плела комбинации в атаке с целью забивать и забивать.

Есть фраза, что у любой команды есть хотя бы один момент в каждом матче. «Пчёлы» обрели свой шанс в конце первого получаса игры. Блюм сделал доставку справа, а Колли подобрал мяч на левом углу вратарской и пробил в дальний – тут явно повезло хозяевам, что мимо створа.

То был единичный случай, и «блауграна» доказала это двумя новыми забитыми голами. Удар Педри – рикошет. На добивании в правый угол остёр и точен Рафинья (2:0). Плюс ассист Педри безо всяких вопросов: подача справа со штрафного – и замыкание головой Иньиго Мартинеса (3:0).

Начало второго тайма – закрепление успеха «сине-гранатовых». Рафинья подаёт угловой справа за дальнюю штангу, Мартинес скидывает, Лаупер бесполезно машет ногой, а Левандовски переправляет мяч в сетку, оформляя дубль (4:0).

Подуспокоилась на этом «Барселона» – всё-таки многое уже было сделано, а силы беречь надо. Флик же говорит, что допускал перегрузки. Гол престижа мог даться гостям в середине тайма. Иттен угодил в перекладину, а добивание Аджама накрыл Касадо.

Впервые с апреля сыграл оправившийся от травмы де Йонг – вышел Френки на замену. И всё-таки добрался счёт до состояния 5:0. Бальде прострелил слева, а Мохамед Али крайне неудачно для своей команды подставил ногу и оформил автогол.

В добавленное время гости забили в чужие ворота мяч, отменённый из-за офсайда. Три очка теперь у «Барселоны» в рамках общего этапа ЛЧ, ноль баллов у «Слована». В третьем туре «блауграна» сразится с мюнхенской «Баварией», а «Янг Бойз» пересечётся с миланским «Интером».

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Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Янг Бойз

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Комментарии (2) Все комментарии
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Vova52
01 Октября 2024 в 23:59
отличная тренировка.....молодцы...
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pol-black
01 Октября 2024 в 23:56
сильного сопротивления барсы не встретили, игра получилась зрелищной. счёт мог бы быть крупнее. всех cules - с победой!
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