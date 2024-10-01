Шмейхель пропустил 7 голов в Лиге чемпионов на глазах отца

Во втором туре Лиги чемпионов «Селтик» встречается на выезде с дортмундской «Боруссией».

Встреча между командами уже близится к завершению. На данный момент счет в матче 7:1 в пользу немецкого клуба.

После седьмого пропущенного мяча 37-летний вратарь «Селтика» Каспер Шмейхель был сильно недоволен действиями своих игроков. И это не удивительно, ведь на трибунах присутствует его отец, которого захватила камера как раз после седьмого гола «Боруссии».

За всеми событиями матча Лиги чемпионов «Боруссия» - «Селтик» можно следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.