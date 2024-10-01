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Лига чемпионов

С голами Холанна и его молодого сменщика: «Манчестер Сити» потренировался на братиславском «Словане»

01 Октября 2024 • 23:49 Комментировать
Слован Братислава
0:4
Манчестер Сити
окончен

«Манчестер Сити» во втором туре общего этапа Лиги чемпионов отправился в Словакию. Там «небесно-голубых» поджидал братиславский «Слован». Команда Хосепа Гвардиола хотела одержать первую победу в нынешнем розыгрыше ЛЧ.

Протокол игры  
Слован Братислава0:4Манчестер Сити
  8'Гюндоган Илкай (0:1)
  15'Фоден Фил (0:2)
  58'Холанн Эрлинг (0:3)
  74'Макэйти Джеймс (0:4)
Такач ДоминикБлэкмэн СезарКашия ГурамБайрич КенанВиммер КевинИгнатенко Даниил 63' (Сёке Юлиус ( 63') Саввидис КириакосБарсегян Тигран 85' (Мак Роберт ( 85') Толич Марко 78' (Марчелли Нино ( 78') Вайсс Владимир 63' (Шарани Зуберу ( 63') Стрелец Давид 78' (Пощек Лукаш ( 78')
Запасные: Медведев Юрий IIВут СименТрновски МартинХрдина АдамМустафич АленМетсоко ИджессиГайдош Артур
Ортега ШтефанЛьюис РикоАканджи Мануэль 61' (Диаш Рубен ( 61') Стоунс ДжонГвардиол Йошко 78' (Уокер Кайл ( 78') Гюндоган ИлкайЛуис Матеус IIДоку ЖеремиФоден Фил 78' (Грилиш Джек ( 78') Савио IIIХоланн Эрлинг 61' (Макэйти Джеймс ( 61')
Запасные: Силва БернардуКовачич МатеоЭдерсон МораесКарсон Скотт
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В первом туре у «Манчестер Сити» по вывеске повторялся финал позапрошлого розыгрыша Лиги чемпионов. На «Этихаде» погостил миланский «Интер» – и погостил относительно неплохо. 0:0 – по одному очку записали себе команды. Впереди оставалось семь туров.

Куда хуже сыграл тогда «Слован». Довелось ему наведаться в Глазго, где «Селтик» одержал сокрушительную победу 5:1. Второй проигрыш подряд в ЛЧ маячил над командой Владимира Вайсса-старшего. Да, против «Сити» очень нелегко, но что поделать, очки-то набирать всё равно надо.

Против «Интера» манкунианцы играли в необычной форме – со значительным жёлтым элементом. В Братиславе команда Хосепа Гвардиолы вышла в бордовой экипировке. Но это так, нюансы. К игре это, конечно, отношения не имело.

Первая перспективная атака оказалась на счету хозяев. В контрвыпаде Владимир Вайсс-младший отдал с левого полуфланга на правый Толичу, пробившему низом мимо дальнего угла. В основном же «Манчестер Сити» окучивал чужие ворота, и гола от него ждать пришлось недолго.

На восьмой минуте Доку навесил справа – из левой части чужой штрафной пробил Савио. На пути мяча встал Кашия – от него случился рикошет. С подбора удачно приложился Гюндоган – после нового отскока ворота «Слована» поражены были (0:1).

Естественно, это не стало для «горожан» поводом успокоиться. Спустя несколько минут Доку справа отдал пас Фодену, идеально метров с шестнадцати вкрутившему мяч в левую девятку (0:2). Почти сразу же – выход один на один Холанна с паса Льюиса. Мяч отразил Такач.

Братиславцы должны быть довольны, что к перерыву счёт не стал крупным. Ибо три раза каркас ворот спасал хозяев. Доку и Гюндоган били мячом в железяки сами, а Фоден попал в штангу опосредованного – через сэйв Такача.

Выше створа пробивал Савио, в другом эпизоде не попал в створ Фоден, ещё – Доку. Где-то Холанн не успел на прострел Доку. В общем, одна команда делала что хотела – с ремаркой, что большинство моментов не реализовывала.

Во втором тайме Холанну перед голом ногой потребовалось промахнуться головой. Когда счёт становился разгромным, Эрлингу ассистировал Рико Льюис. Нападающий «Сити» покатил мяч в пустые ворота из вратарской – и ушёл вскоре на замену с чувством выполненного долга.

Вместо 24-летнего Холанна вышел 21-летний Макэйти, отпраздновавший личный гол на 74-й минуте. Воспользовался Джеймс передачей Фодена и из центральной зоны отправил мяч в левый угол (0:4). Нужно ли добавлять, что могло стать и 0:5, и 0:6? Но не стало.

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Что ж, четыре очка набрала команда Хосепа Гвардиолы по итогам двух туров общего этапа Лиги чемпионов. В третьем туре она сыграет с другим клубом с территории бывшей Чехословакии – пражской «Спартой». А братиславский «Слован» встретится с «Жироной».

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Слован Братислава

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