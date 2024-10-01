​Левандовски - второй игрок в истории Лиги чемпионов, забивший 50 и более голов после 30 лет

Каталонская «Барселона» встречается со швейцарским «Янг Бойз» и пытается отыграться за неудачное начало Лиги чемпионов - в первом туре каталонцы быстро остались вдесятером и проиграли «Монако». Польский нападающий Роберт Левандовски отличился уже дважды, после чего его заменили.

Как оказалось, его голы стали 50-м и 51-м в Лиге чемпионов для него, если считать забитые мячи в возрасте после 30 лет. По этому параметру Левандовски уступает только одному футболисту - Криштиану Роналду. Тот наколотил целых 68 голов в возрасте 30+, но сейчас, напомним, выступает в Саудовской Аравии.