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Лига чемпионов

​Левандовски - второй игрок в истории Лиги чемпионов, забивший 50 и более голов после 30 лет

01 Октября 2024 • 23:42 Комментировать
Барселона
5:0
Янг Бойз
окончен

Каталонская «Барселона» встречается со швейцарским «Янг Бойз» и пытается отыграться за неудачное начало Лиги чемпионов - в первом туре каталонцы быстро остались вдесятером и проиграли «Монако». Польский нападающий Роберт Левандовски отличился уже дважды, после чего его заменили.

Как оказалось, его голы стали 50-м и 51-м в Лиге чемпионов для него, если считать забитые мячи в возрасте после 30 лет. По этому параметру Левандовски уступает только одному футболисту - Криштиану Роналду. Тот наколотил целых 68 голов в возрасте 30+, но сейчас, напомним, выступает в Саудовской Аравии.


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Барселона Криштиану Роналду Роберт Левандовски ещё теги

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