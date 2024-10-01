Щесны присутствует на матче Лиги чемпионов «Барселона» - «Янг Бойз»

Польский голкипер Войцех Щесны смотрит игру между «Барселоной» и «Янг Бойз» с трибун. Об этом сообщают испанские СМИ.

Ранее стало известно, что 34-летний Щесны прошел медицинское обследование и в ближайшее время присоединится к «Барселоне», подписав однолетний контракт.

Напомним, последним клубом поляка был итальянский «Ювентус», который он покинул минувшим летом, чтобы завершить карьеру.

Встреча второго тура общего этапа Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Янг Бойз» продолжается в эти минуты. Следить за всеми событиями вы можете в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.