Фанаты «ПСЖ» призывают вернуть Сафонова — Доннарумма дважды привёз в Лиге чемпионов

Сегодня, 1 октября, «ПСЖ» проводит выездной матч Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала».

На данный момент парижане уступают со счетом 0:2. Стоит сказать, что в обоих голах не лучшим образом сыграл голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма, который вернулся в стартовый состав после трех пропущенных матчей из-за травмы. В моменте с первым голом итальянец не рассчитал дистанцию и ошибся на выходе, а во втором эпизоде махнул руками мимо мяча.

В социальных себя сразу же пошли реакции от фанатов «ПСЖ», которые призвали убрать самого переоцененного вратаря мира и выпустить на поле россиянина Матвея Сафонова.