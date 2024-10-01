Сделал хет-трик и сломался: «Боруссия» заменила Адейеми в матче с «Селтиком»

В эти минуты проходит игра второго тура общего этапа Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и шотландским «Селтиком».

На данный момент идет второй тайм, и «Боруссия» громит соперника со счетом 5:1. Три гола из пяти забил 22-летний немецкий вингер Карим Адейеми. Стоит сказать, что для оформления хет-трика футболисту потребовалась 31 минута.

Однако на старте второго тайма Адейеми в одном из эпизодов получил повреждение и был вынужден покинуть поле.

Следить за ходом всех событий в матче «Боруссия» - «Селтик» можно в прямой текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.