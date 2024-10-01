Ферран Торрес: «С новой системой Лиги чемпионов нужно побеждать в каждом матче»

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес высказался о новом формате Лиги чемпионов.

— С новой системой нужно стараться побеждать в каждом матче. Сегодня будет прекрасная игра. Мы постараемся продолжить победную серию, — сказал Торрес перед игрой с «Янг Бойз».

В эти минуты проходит встреча второго тура общего этапа Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Янг Бойз». На данный момент каталонский коллектив впереди со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал нападающий Роберт Левандовски.

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