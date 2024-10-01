«Брест» возглавил Лигу чемпионов, забив 4 гола на поле «Ред Булл Зальцбурга»

«Ред Булл Зальцбург» принимал «Брест» в матче Лиги чемпионов и удивил сокрушительным фиаско.

В дебюте игры последовала подача углового у австрийцев, мяч прилетел к Кариму Конате, который пробил по диагонали, защитник был на пути мяча, но сделать ничего не смог. Однако гол отменен - вне игры. На экваторе первого тайма Абдалла Сима вырвался на рандеву с голкипером, увидел, что наперерез бежал защитник, и вовремя пробил мимо вратаря - 0:1.

За 10 минут в середине второго тайма гости забили еще трижды. Мама Бальде продвинулся по правой бровке, сместился в штрафную и прострелил, мяч попал в игрока «Зальцбурга», откатился к Махди Камара, который пробил чётко мимо голкипера - 0:2. Уго Маньетти из-за пределов штрафной пробил по воротам, кипер отбил мяч по центру, где дежурил Сима, которому осталось только подставить ногу, чтобы мяч отпружинил в сетку - 0:3. Бальде сделал передачу после того, как качнул соперника в штрафной, а Матиаш Перейра-Лаже со средней дистанции отправил впритирку со штангой - 0:4.

«Брест» с шестью очками возглавил Лигу чемпионов, соперник на дне таблицы.