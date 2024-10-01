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Лига чемпионов

«Брест» возглавил Лигу чемпионов, забив 4 гола на поле «Ред Булл Зальцбурга»

01 Октября 2024 • 21:47 Комментировать
Ред Булл Зальцбург
0:4
Брест
окончен

«Ред Булл Зальцбург» принимал «Брест» в матче Лиги чемпионов и удивил сокрушительным фиаско.

В дебюте игры последовала подача углового у австрийцев, мяч прилетел к Кариму Конате, который пробил по диагонали, защитник был на пути мяча, но сделать ничего не смог. Однако гол отменен - вне игры. На экваторе первого тайма Абдалла Сима вырвался на рандеву с голкипером, увидел, что наперерез бежал защитник, и вовремя пробил мимо вратаря - 0:1.

За 10 минут в середине второго тайма гости забили еще трижды. Мама Бальде продвинулся по правой бровке, сместился в штрафную и прострелил, мяч попал в игрока «Зальцбурга», откатился к Махди Камара, который пробил чётко мимо голкипера - 0:2. Уго Маньетти из-за пределов штрафной пробил по воротам, кипер отбил мяч по центру, где дежурил Сима, которому осталось только подставить ногу, чтобы мяч отпружинил в сетку - 0:3. Бальде сделал передачу после того, как качнул соперника в штрафной, а Матиаш Перейра-Лаже со средней дистанции отправил впритирку со штангой - 0:4.

«Брест» с шестью очками возглавил Лигу чемпионов, соперник на дне таблицы.

Протокол игры  
Ред Булл Зальцбург0:4Брест
  24'Сима Абдалла (0:1)
  66'Камара Махди (0:2)
  70'Сима Абдалла (0:3)
  75'Перейра-Лаже Матиаш (0:4)
Бласвих ЯнисМоргалла Леандро 77' (Диамбу Мамади ( 77') Пёнтковски КамильБайду Самсон  63' 77' (Бланк Хендри ( 77') Дедич АмарБидструп Мадс 60' (Доргелес Нене ( 60') Гурна-Дуат Люка 77' (Байчетич Стефан ( 77') Кларк Бобби 60' (Капальдо Николас ( 60') Дагим Адам  87'Конате КаримГлух Оскар  19'
Запасные: Шлагер АлександерЙео Кунфоло МуссаОко БрайанХамзич СалькоМелльберг Джон
Бизот МаркоЛала КенниЛе Кардинал Жюльен  15'Кулибали СумайлаАйдара Массадио  26'Камара Махди 74' (Думбия Камори ( 74') Фернандес Эдимилсон 63' (Мартен Жонас ( 63') Маньетти УгоДель Кастильо Ромен 63' (Бальде Мама ( 63') Ажорк Людовик 84' (Февр Ромен ( 84') Сима Абдалла 74' (Перейра-Лаже Матиаш ( 74')
Запасные: Кудерт ГрегуарКамблан АксельШардонне БренданСалах ИбрагимДжони НоаН'Диайе Ньякат
01 октября. Стадион "Ред Булл Арена".
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