Галлахер: «Мы надеемся забрать три очка в игре с «Бенфикой»

Полузащитник «Атлетико» Мадрид Конор Галлахер высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов с «Бенфикой».

— «Бенфика» — отличная команда. Мы знаем, что нас ждет сложный матч, ведь у них отличные игроки. Но мы готовы и надеемся забрать три очка, — приводит слова Галлахера пресс-служба «матрасников».

В текущем сезоне хавбек появился на поле в семи матчах во всех турнирах и отметился двумя забитыми голами.

Встреча второго тура общего этапа Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Атлетико» состоится завтра, 2 сентября. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 22:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.