«Штутгарт» всё время атаковал, но едва не проиграл «Спарте»

Во вторник стартовал второй тур Лиги чемпионов. «Штутгарт» провёл 90 минут на воротах «Спарты», но так и не вырвал победу. Более того, в основном острота исходила от чехов.

На седьмой минуте комбинация через левый край у немцев, с левой ноги подача на линию вратарской от Максимилиана Миттельштедта, выше всех прыгнул Энцо Мийо, да ещё и никто его не держал, и точно в угол отправил игровой снаряд - 1:0. Вскоре ответ гостей - подача со стандарта от Каана Кайринена на дальнюю штангу, завершал её Мартин Витик, но его удар по воротам с отскоком от земли пришёлся в штангу. На 31-й минуте Кайринен со штрафного метров с 20 обвел стенку ударом левой ногой и попал в девятку рикошетом от штанги - 1:1. Прошёл по левому краю Матей Ринеш, выполнил подачу с левой ноги, на дальней штанге выше всех выпрыгнул Велько Бирманчевич, но его удар пришёлся в перекладину.

На удивление второй тайм прошел без реальных моментов.

«Штутгарт» набрал первое очко, соперник - четвертое.