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Лига чемпионов

«Штутгарт» всё время атаковал, но едва не проиграл «Спарте»

01 Октября 2024 • 21:38 Комментировать
Штутгарт
1:1
Спарта Прага
окончен

Во вторник стартовал второй тур Лиги чемпионов. «Штутгарт» провёл 90 минут на воротах «Спарты», но так и не вырвал победу. Более того, в основном острота исходила от чехов.

На седьмой минуте комбинация через левый край у немцев, с левой ноги подача на линию вратарской от Максимилиана Миттельштедта, выше всех прыгнул Энцо Мийо, да ещё и никто его не держал, и точно в угол отправил игровой снаряд - 1:0. Вскоре ответ гостей  - подача со стандарта от Каана Кайринена на дальнюю штангу, завершал её Мартин Витик, но его удар по воротам с отскоком от земли пришёлся в штангу. На 31-й минуте Кайринен со штрафного метров с 20 обвел стенку ударом левой ногой и попал в девятку рикошетом от штанги - 1:1. Прошёл по левому краю Матей Ринеш, выполнил подачу с левой ноги, на дальней штанге выше всех выпрыгнул Велько Бирманчевич, но его удар пришёлся в перекладину.

На удивление второй тайм прошел без реальных моментов.

«Штутгарт» набрал первое очко, соперник - четвертое.

Протокол игры  
Штутгарт1:1Спарта Прага
(1:0) Мийо Энцо7'  
  32'Кайринен Каан (1:1)
Нюбель АлександрШтенцель Паскаль  13' 62' (Чейс Анрие ( 62') Руо АнтониШабо ЮлианМиттельштедт МаксимилианКаразор Атакан 76' (Туре Эль Билал ( 76') Штиллер АнгелоМийо ЭнцоУндав ДенизЛевелинг Джейми 84' (Ридер Фабиан ( 84') Демирович Эрмедин 62' (Фюрих Крис ( 62')
Запасные: Раймунд ЛукаКрэтзиг ФрансСеймен ДеннисКайтель ЯнникОливье КристоферБредлов Фабиан
Виндаль-Йенсен ПетерВитик МартинПанак ФилипЗелены ЯрославПресиадо АнхелоКайринен Каан  77'Лячи КазимРинеш МатейБирманчевич ВелькоРахмани Альбион 70' (Олатунджи Виктор ( 70') Гараслин Лукаш 81' (Красники Эрмал ( 81')
Запасные: Виснер ТомашПавелка ДавидДанек КрыштофСадилек ЛукашТуци ИндритПешек ЯкубРосс МатиасСольбаккен МаркусВорел ВойтехСёренсен Асгер
01 октября. Стадион "МХП-Арена".
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Евро-Футбол.Ру,
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