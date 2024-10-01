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Эмери: «Астон Вилле» предстоит сыграть с одной из лучших команд в мире»

01 Октября 2024 • 21:22 Комментировать
Астон Вилла
...
Бавария
1 4.20 X 4.30 2 1.77
Через 23 ч. 30 мин.

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился комментарием о предстоящем матче Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии».

— Мы будем играть против одной из лучших команд в мире. Они входят в число трех-четырех фаворитов Лиги чемпионов. Я хочу играть такие матчи. Надеюсь, что мы сможем насладиться игрой, — сказал Эмери журналистам.

Встреча второго тура общего этапа Лиги чемпионов между «Астон Виллой» и «Баварией» состоится завтра, 2 октября. Стартовый свисток главного арбитра игры должен будет прозвучать в 22:00 по московскому времени.

Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которая пройдет на портале LiveResult.

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АСТОН ВИЛЛА БАВАРИЯ
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