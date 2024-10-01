Эмери: «Астон Вилле» предстоит сыграть с одной из лучших команд в мире»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился комментарием о предстоящем матче Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии».

— Мы будем играть против одной из лучших команд в мире. Они входят в число трех-четырех фаворитов Лиги чемпионов. Я хочу играть такие матчи. Надеюсь, что мы сможем насладиться игрой, — сказал Эмери журналистам.

Встреча второго тура общего этапа Лиги чемпионов между «Астон Виллой» и «Баварией» состоится завтра, 2 октября. Стартовый свисток главного арбитра игры должен будет прозвучать в 22:00 по московскому времени.

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