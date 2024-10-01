«Интер» назвал стартовый состав на матч Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой»

Пресс-служба миланского «Интера» опубликовала стартовый состав на предстоящий матч второго тура Лиги чемпионов против «Црвены Звезды».

По решению главного тренера «Интера» Симоне Индзаги, с первых минут на поле выйдут следующие футболисты: Зоммер (вр), Павар, де Врей (к), Бастони, Дюмфрис, Зелиньски, Чалханоглу, Мхитарян, Аугусто, Тареми, Арнаутович.

Встреча между «Интером» и «Црвеной Звездой» состоится сегодня, 1 октября. Старт поединка запланирован на 22:00 по столичному времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которую организует спортивный портал LiveResult.